Баку – в первой пятерке у российских туристов на 9 мая

2017-05-08 12:06 | www.oxu.az | 2

Аналитическое агентство ТурСтат определило самые популярные у туристов направления в праздник 9 Мая.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТурСтат, Прага, Берлин, Будапешт, Таллинн и Баку входят в первую пятерку зарубежных городов, популярных для путешествий россиян на 9 мая.

В День Победы в городах России и столицах государств СНГ пройдут торжественные мероприятия и состоятся праздничные салюты.

Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

По данным ТурСтат, туристический бюджет в Баку в праздничные майские выходные составит в среднем 85 долларов в сутки.

В Азербайджане российских туристов привлекают местное гостеприимство, богатая культура, гастрономия, шопинг и летняя погода.

Н.О.