В Непале хотят законодательно ограничить предельный возраст покорителей Эвереста

2017-05-08 12:12 | www.oxu.az | 2

Гибель 86-летнего альпиниста Мин Бахадур Шерхана, скончавшегося на склонах Эвереста при восхождении, заставила руководство Ассоциации альпинизма Непала задуматься о том, чтобы установить возрастную планку для покорителей высочайшей вершины планеты.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Associated Press.

Сейчас законы страны определяют лишь минимальный возраст для экстремалов, решивших взобраться на Эверест — 16 лет, однако эти правила хотят доработать и определить, что альпинист не может быть и старше 76 лет.

«Необходимо немедленно принять закон, ограничивающий возраст. Если бы существовало ограничение, можно было избежать гибели», - пояснил свою позицию глава Ассоциации горного туризма Непала Анг Тшеринг.

Отметим, что Мин Бахадур Шерхан — далеко не единственный возрастной альпинист, погибший при попытке взойти на Эверест. В 2011 году здесь же умер и 82-летний непалец Шайлендра Кумар Упадхайя.

Н.О.