В Баку прошло мероприятие, посвященное польскому врачу и педагогу

2017-05-08 15:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - 8 мая, накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне, в Образовательном центре «Хабад-Ор-Авнер» в Баку при участии Российского Информационно-культурного центра в городе Баку прошло мероприятие, посвященное польскому врачу и педагогу, директору Варшавского Дома сирот, автору книги «Как любить ребенка», убитому нацистами в концентрационном лагере Треблинка.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились директор школы Хабад Ор Авнер Ефим Лезник и координатор образовательных программ Российского Информационно-культурного центра в городе Баку Натиг Алиев.

Обозреватель газеты «Эхо» Теймур Атаев рассказал гостям встречи об интересных фактах доблестной защиты своей страны от фашистских захватчиков воинами Советской армии.

Председатель Совета ветеранов Хатаинского района Наджиба Магеррамова поблагодарила всех за дань памяти и гостеприимство , которое было оказано ветеранам ВОВ коллективом образовательного центра Хабад Ор Авнер.

Школой была представлена праздничная программа, посвященная Дню Победы и героическому пути знаменитого педагога Януша Корчака.

На мероприятии присутствовали Заведующий сектором международного сотрудничества министерства образования Азербайджана Турал Ахмедов, 3 секретарь посольства Польшиь в Азербайджане Анна Витак, заместитель главы миссии Посольства Израиля в Азербайджане Амир Ром.