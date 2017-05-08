Арзу Алиева: “Tour d’Azerbaidjan” создает в стране по-настоящему праздничную атмосферу

2017-05-08 15:51 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Проводимый в нашей стране велотур "Tour d’Azerbaidjan" из года в год организуется все более качественно. Собрав большое количество людей, турнир дарит им незабываемые чувства. Любители велосипедного спорта приезжают в Азербайджан из различных точек мира, чтобы понаблюдать за соревнованиями. Об этом в интервью телеканалу "Eurosport" сказала на церемонии закрытия проведенного в стране велотура "Tour d’Azerbaidjan" президент Бакинского медиацентра Арзу Алиева.

Арзу Алиева сказала, что "Tour d’Azerbaidjan" создает в стране по-настоящему праздничную атмосферу. «Мы очень довольны этим, и в будущем продолжим проводить турнир. Думаю, что гости получают удовольствие от Азербайджана. Азербайджан – великолепная страна и богата достопримечательностями. У нас красивая природа. Отрадно, что с каждым годом все больше людей становится свидетелями этой красоты», - подчеркнула президент Бакинского медиацентра.

Сказав, что в Азербайджане уделяется особое внимание спорту, Арзу Алиева отметила, что мы сторонники того, чтобы молодежь вела активный образ жизни. С целью повышения интереса к спорту в стране организуются престижные спортивные соревнования. Примером тому первые Европейские игры, Формула 1, Игры исламской солидарности и организованный на прошлой неделе Бакинский марафон. Нам удалось собрать вокруг этих соревнований большое количество людей. Это очень полезно и с точки зрения того, чтобы увлекательно провести время, и с точки зрения здоровья.

Отметив, что одним из самых престижных соревнований, проведенных в прошлом году, была Формула 1, Арзу Алиева сказала: «Соревнования этого года мы организуем еще лучше, чем прошлогодние. А в следующем году, используя опыт этого года, мы проведем Формулу 1 еще лучше. Мы очень обрадовались результату представителя от Азербайджана в соревновании "Tour d’Azerbaidjan". Мы гордимся этим. Хочу пожелать успехов всем участникам. Я вновь приглашаю их в Азербайджан».