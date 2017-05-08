Азербайджанские гостиницы заработали миллионы на туристах

2017-05-08 12:18 | www.oxu.az | 2

В 2016 году доходы азербайджанских гостиниц и учреждений гостиничного типа по сравнению с 2015 годом выросли на 28% и составили 234,4 млн манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Госкомитет по статистике, 59,6% доходов гостиниц (59,6%) были сформированы за счет услуг иностранным туристам. Так, по сравнению с 2015 годом число иностранных граждан, пользующихся услугами гостиниц, выросло на 33,3% до 660,9 тысяч.

Среди них 14,2% составляют граждане России, 10,5% - Турции, 8,7% - Великобритании, 7,2% - Ирана, 3,3% - США, 2,9% - Украины, 2,7% - Германии.

Среднегодовая численность работников гостиниц и учреждений гостиничного типа увеличилось на 8,3% и составила 9062 человека. Среднемесячная номинальная заработная плата составила 555,2 манатов.

У.А.

