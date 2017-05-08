Завершился первый футбольный матч IV Игр исламской солидарности в группе В

2017-05-08 15:54 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Завершился первый футбольный матч IV Игр исламской солидарности в группе В.

Интереснейшее противостояние сборных Турции и Алжира завершилось волевой победой последних. Счет в матче открыли турки - на 38-й минуте на добивании отличился Онур Эрис. До перерыва счет на табло не поменялся.

Во втором тайме алжирцы увеличили давление на турок, и на 78-й минуте Фарид Эль Мелали, обыграв троих защитников, отправил мяч в ворота Челика - 1:1. Но африканцы не собирались на этом останавливаться. В компенсированное время Хасеф, обыграв шестерых, ворвался в штрафную площадку и был сбит. Судья Алияр Агаев назначил пенальти, и Ахмед Гагаа вывел "лисов пустынь" вперед.

Следующий матч в этой группе пройдет в 16:30 "Азал Арене" между сборными Омана и Палестины.

Исламиада. Футбол.



Группа B



Алжир - Турция 2:1



Голы: Эрис 38' (0:1), Эль Мелали 42' (1:1), Гагаа 90'+5' с пенальти (2:1)

Предупреждения: Рахмани 87', Саади 88', Беларби 90', Гагаа 90'+6' - Аксу 42', Демирчи 61', Окутан 62'.



(Автор: Анвар Мамедов)