Имя аргентинского журналиста исключено из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана

2017-05-08 15:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Имя журналиста Рикардо Монтаняны, представляющего аргентинские СМИ, исключено из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана.

Рикардо Монтаняна обратился в посольство Азербайджана в Аргентине с письмом, в котором выразил уважение к территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности международно-признанных границ Азербайджана. Он также указал, что совершил поездку на оккупированные территории в связи с неинформированностью о незаконности такого посещения.

Журналист, в своем письме принес извинения азербайджанскому народу и отметил, что его визит ни коим образом не служил целям поощрения незаконного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях.

Обращение журналиста было изучено в соответствующем порядке и принято решение исключить его имя из списка нежелательных лиц МИД.

Несогласованное с азербайджанской стороной посещение Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией районов Азербайджана считается незаконным, и имена лиц, совершивших эти визиты, вносятся в "черный список" МИД Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.