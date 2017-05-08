U23 Türkiye Milli Takımı Bakü'de Cezayire mağlup oldu

2017-05-08 16:13 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları futbol müsabakaları grup elemeleri ilk maçında Cezayir'e 2-1 mağlup oldu.

4. İslami Dayanışma Oyunları futbol müsabakalarında B Grubu'nda mücadele eden milliler, Cezayir ile karşılaştı. Bayıl Arena'da oynanan maçın 38. dakikasında Onur Eriş'in attığı golle Türkiye 1-0 öne geçti.

Cezayir, Farid El-Melali'nin 78. dakikada attığı golle durumu eşitledi. 90+4. dakikada Ahmet Gagaa takımının kazandığı penaltıyı gole çevirdi ve Cezayir karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Milli takımın teknik direktörü Nedim Yiğit, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın büyük bölümünde iyi oynadıklarını, turnuvaya mağlubiyetle başlamayı ummadıklarını söyledi.

Futbolda hem galibiyetin hem de mağlubiyetin olduğunu ifade eden Yiğit, "Mücadelemizi birinci olmak için soğukkanlılıkla sürdüreceğiz. Rakiplerimizin hepsine saygı duyuyoruz. Yenilgilerden dersler çıkartmakla yükümlüyüz. Bundan sonraki maçlarda kazanmak için futbol oynamaya çalışacağız. Eksiklerimizi giderip, iyi yaptığımız işlerin sahada daha fazla olmasına gayret edeceğiz." dedi.

Milli takım, gruptaki diğer maçlarını 11 Mayıs'ta Umman, 15 Mayıs'ta ise Filistin ile oynayacak.

Gruplarında ilk iki sıraya giren 4 takım yarı finale yükselecek. 18 Mayıs Perşembe günkü yarı final maçlarından sonra İslami Dayanışma Oyunları'nda futbol müsabakalarının finali 21 Mayıs Pazar günü Tofik Behramov Stadı'nda yapılacak.