МИД Азербайджана распространило заявление в связи с годовщиной оккупации Шуши

2017-05-08 12:33 | www.oxu.az | 2

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с годовщиной оккупации города Шуша.

В сообщении, поступившем в Oxu.Az из пресс-службы МИД, отмечается, что Азербайджан больше всех заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта путем переговоров и обеспечении устойчивого мира в регионе.

Если переговоры не приведут к прекращению оккупации Арменией азербайджанских территорий, то Азербайджан, как закреплено в уставе ООН, сохраняет за собой право обеспечения суверенитета Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ и восстановление территориальной целостности.

Н.О.

