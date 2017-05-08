Появились фото девушки, убитой братом из-за позднего возвращения домой – ВИДЕО

2017-05-08 12:40 | www.oxu.az | 2

Появились фото Нигяр Масимовой, зарезанной своим братом за то, что она поздно пришла домой.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Baku.ws, фото было выложено на профиле девушки в социальных сетях.

Напомним, что 5 мая в Ясамальском районе житель Баку Анар Масимов на почве конфликта зарезал ножом свою сестру Нигяр.

Как сообщили в Ясамальской районной прокуратуре, Нигяр Масимова работала в одной из косметических компаний.

Анар предъявлял сестре претензии за то, что она поздно возвращалась с работы домой. Когда молодой человек в очередной раз обвинил сестру, Нигяр грубо ему ответила. Разозлившись, Анар Масимов схватился за нож и несколько раз ударил девушку.

В результате оперативных действий сотрудников полиции Ясамальского района А.Масимов был задержан. Ведется расследование.

З.Г.