Национальная арена гимнастики в Баку готовится принять IV Игры исламской солидарности (ФОТОРЕПОРТАЖ)

2017-05-08 16:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Национальная арена гимнастики в Баку готовится принять IV Игры исламской солидарности.

В Национальной арене полным ходом идет подготовка к соревнованиям. В сореновательном зале арены уже установлены гимнастические снаряды. В настоящее время спортсмены проводят последние тренировки.

Деревня атлетов, находящаяся напротив Национальной арены гимнастики, также готовится принять первых участников. Уже девятого мая национальная команда Азербайджана по трем видам гимнастики переедет в деревню.

10 мая пройдут подиумные тренировки у художественных гимнасток.

Соревнования по художественной гимнастике в рамках Исламиады-2017 пройдут с 12 по 14, а по мужской и женской спортивной гимнастике - с 13 по 15 мая.

Trend представляет фоторепортаж с Национальной арены гимнастики.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится 12 мая, пройдут в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - по 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)