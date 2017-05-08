"Азербайджанские железные дороги" готовятся к IV Играм исламской солидарности

2017-05-08 16:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" подготовило План мероприятий с целью регулирования движения железнодорожного транспорта в дни IV Игр исламской солидарности, которые пройдут в Баку с 12 по 22 мая, сообщила Trend в понедельник глава отдела по связям с общественностью ЗАО Севиндж Гадирова.

По словам главы отдела, согласно плану, в дни церемоний открытия и закрытия игр, а также в дни проведения репетиций этих церемоний с 18:00 до 01:00 от железнодорожной станции Баку - Пассажирская до станции Кероглу (возле одноименной станции метро) будут курсировать двухэтажные поезда Stadler. Помимо пассажиров с билетами эти поезда будут бесплатно перевозить лиц, имеющих аккредитацию на соревнования.

"В то же время на мониторах, установленных в поездах и на Бакинском вокзале будут демонстрироваться ролики, посвященные Исламиаде и Азербайджану. В период проведения игр будет осуществляться вещание объявлений на станциях Баку-Пассажирская и "Кероглу" на азербайджанском, русском и английском языках", - сказала Гадирова.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится 12 мая, пройдут в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - по 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)

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