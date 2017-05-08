Прогноз погоды от синоптиков

2017-05-08 12:47 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, местами ожидается слабый туман. Порывистый юго-западный ветер вечером сменится на умеренный северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем 26-31, в Баку ночью 15-17, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 мм до 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако в первой половине дня в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, местами интенсивного характера. Местами возможен туман, ветер западный, порывистый. Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 27-32, в горах ночью 5-10, днем 14-19 градусов тепла.

З.Г.