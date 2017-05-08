Пентагон потратит 8 млрд долларов на расширение присутствия в Азии

2017-05-08 12:54 | www.oxu.az | 2

Пентагон одобрил план инвестирования на сумму почти восемь миллиардов долларов с целью наращивания присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение следующих пяти лет.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

План предполагает модернизацию военной инфраструктуры, проведение дополнительных учений и развертывание новых сил и кораблей.

План первоначально был внесен сенатором Джоном Маккейном. Он назвал свои предложения «Инициатива Азиатско-Тихоокеанской стабильности»..

США считают угрозой действия КНР, который претендует на спорные акватории в Южно-Китайском море, сооружает там военную инфраструктуру и наращивает силы. По мнению Вашингтона, подобные действия повышают риск возникновения конфликта и могут угрожать безопасности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Н.О.