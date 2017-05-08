В дни Исламиады маршруты в Баку будут работать до двух часов ночи - агентство

2017-05-08 16:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Лица, купившие билеты на соревнования IV Игр исламской солидарности, будут перевозиться специальными автобусами, сказал в понедельник журналистам глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По словам Агаева, предъявив билеты, они смогут воспользоваться экспресс-автобусами, отходящими в 17:00 от станций «Гара Гараев», «Гянджлик», «20 Января». Автобусы будут возвращаться от Бакинского олимпийского стадиона в 22:30.

Для инвалидов будет выделен специальный автобус, который будет отходить от станции метро «Гянджлик».

На данный момент для перевозки пассажиров выделено 228 автобусов, а также в резерве имеется 91 автобус.

Маршруты для перевозки пассажиров в эти дни будут работать до 02:00. В случае надобности, время работы маршрутов будет продлено.

IV Игры исламской солидарности Баку-2017 - интересное мультиспортивное мероприятие, объединяющее исламский мир, которое состоится 12-22 мая 2017 года.

Спортсмены, прибывающие из стран мусульманского мира, в течение 10 дней будут представлять свои страны на расположенных в Баку 16 современных спортивных площадках, по 20 видам спорта в 23 категориях (легкая атлетика и пара-атлетика, водные виды спорта – прыжки в воду, водные виды спорта – плавание, водные виды спорта – ватерполо, баскетбол 3х3, футбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, ушу, настольный теннис, дзюдо и дзюдо для спортсменов с ослабленным зрением, греко-римская борьба, вольная борьба, стрельба, каратэ, тхэквондо, тяжелая атлетика).

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)