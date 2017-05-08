Азербайджан и Иордания обсудят укрепление двустроннего сотрудничества

2017-05-08 16:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иордания обсудят укрепление двусторонних взаимоотношений в ходе визита спикера Палаты представителей Иордании Атева Тарауне (Atef Tarawneh), сообщил Trend в понедельник посол Иордании в Баку Нассар Ибрагим Мохаммед аль-Хабашнех.

По его словам, визит состоится 9 мая. Дипломат отметил, что спикер примет участие в открытии Исламиады.

Открытие IV Игр исламской солидарности состоится в Баку 12 мая, они будут проходить до 22 мая.

По данным Госкомитета по статистике Азербайджана, товарооборот между Иорданией и Азербайджаном за первый квартал 2017 года составил более 3,62 миллиона долларов.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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