В связи с Исламиадой будут изменены 6 маршрутных линий

2017-05-08 16:48 | www.apa.az | 3

В связи с IV Играми исламской солидарности 6-23 мая будут изменены маршрутные линии №6, 8, 88 и 202.

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заведующий сектором Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

Наряду с этим будут изменены маршрутные линии №33 и 52.

«Информация об альтернативных дорогах, по которым будут следовать эти автобусы, периодически будет предоставляться общественности», - заявил он.