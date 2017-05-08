В связи с Исламиадой будут изменены 6 маршрутных линий
2017-05-08 16:48 | www.apa.az | 3
В связи с IV Играми исламской солидарности 6-23 мая будут изменены маршрутные линии №6, 8, 88 и 202.
Как сообщает АПА, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заведующий сектором Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.
Наряду с этим будут изменены маршрутные линии №33 и 52.
«Информация об альтернативных дорогах, по которым будут следовать эти автобусы, периодически будет предоставляться общественности», - заявил он.