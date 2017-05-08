В Азербайджане объем таможенных сборов превысил 750 миллионов манатов

2017-05-08 13:00 | www.oxu.az | 2

В январе-апреле этого года объем таможенных сборов в Азербайджане превысил 750 млн манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев.

По его словам, таким образом, прогнозное поручение полностью выполнено:

«Несмотря на то, что импортные операции по сравнению с первыми 4 месяцами прошлого года снизились на 430 млн долларов, прогнозное поручение было полностью выполнено».

У.А.

