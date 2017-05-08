NASA нашла на спутниках Сатурна колыбель инопланетной жизни

2017-05-08 13:12 | www.oxu.az | 2

NASA во время наблюдения за спутниками Сатурна обнаружила признаки пригодности для жизни. Космический дрон зафиксировал наличие веществ, которые присутствуют в океанах.

Необходимые для зарождения жизни вещества нашлись на спутнике Сатурна Энцеладе, передает Oxu.Az со ссылкой на Inforeactor.

Ученые предположили, что в океанах могут присутствовать живые микроорганизмы.

Температура на поверхности Энцелада – 198 градусов по Цельсию ниже нуля. По размерам спутник Сатурна меньше Земли, однако он отражает больше солнечного света.

Н.О.