Тысячи полицейских проводят спецоперацию в Турции
2017-05-08 13:23 | www.oxu.az | 2
В 79 турецких провинциях началась спецоперация в целях борьбы с наркоторговлей, говорится в сообщении Главного управления по безопасности Турции, передает Oxu.Az со ссылкой на Trend.
Отмечается, что к участию в операциях привлечено 7118 сотрудников полиции, а также полицейские вертолеты.
В рамках спецоперации проводятся обыски в более чем 900 квартирах.
Торговля наркотиками является одним из основных источников финансирования террористических организаций в Турции.
Н.О.