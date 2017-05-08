Тысячи полицейских проводят спецоперацию в Турции

2017-05-08 13:23 | www.oxu.az | 2

В 79 турецких провинциях началась спецоперация в целях борьбы с наркоторговлей, говорится в сообщении Главного управления по безопасности Турции, передает Oxu.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что к участию в операциях привлечено 7118 сотрудников полиции, а также полицейские вертолеты.

В рамках спецоперации проводятся обыски в более чем 900 квартирах.

Торговля наркотиками является одним из основных источников финансирования террористических организаций в Турции.

Н.О.