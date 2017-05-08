На транслируемых в Азербайджане иностранных телеканалах размещать рекламу будет запрещено

2017-05-08 13:34 | www.oxu.az | 2

На транслируемых в Азербайджане иностранных телеканалах запрещается реклама. Ответственность за это будет нести вещатель.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в 13-й статье (Права и обязанности вещателя) нового законопроекта «О вещании кабельных сетей».

Согласно статье, в ретранслируемых в кабельной сети телеканалах запрещается иностранная реклама. Ответственность за это будет нести вещатель.

Также в статье говорится, что правила вещания во время рекламы на иностранных телеканалах, ретранслируемых кабельной сетью, будут определяться структурой, созданной соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект будет вынесен на обсуждение 16 мая на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Э.А.

