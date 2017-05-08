Азербайджанский режиссер примет участие в Международной лаборатории в Москве

2017-05-08 16:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Главный режиссер Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку, заслуженный деятель искусств Бахрам Османов примет участие в Международной режиссерской лаборатории, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Международная режиссерская лаборатория пройдет 26–31 мая в Москве под руководством художественного руководителя Оренбургского государственного драматического театра им М. Горького, секретаря Союза театральных деятелей России, народного артиста России Рифката Исрафилова. Тема предстоящей лаборатории "Метод анализа, применяемый во время работы над пьесой "Три сестры" А.П. Чехова".

Также 29 мая состоится II Ассамблея Гильдии театральных режиссеров, посвященная 100-летию со дня рождения Юрия Любимова. Бахрам Османов на собрании ассамблеи выступит на темы "Проблема обучения общению К.С.Станиславского" и "Азербайджанский театр в 2009-2019 годах – Международная арена: перспективы и исследования".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)