Bakcell приглашает молодежь принять участие в программе стажировки "SmartStart"

2017-05-08 16:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приглашает молодых людей, студентов и выпускников, возрастом от 18 до 25 лет, принять участие в программе стажировки «Smart Start».

Основной целью данной двухмесячной программы для студентов и выпускников, является ознакомление молодых людей, делающих первые шаги на пути построения своей карьеры, с рабочей атмосферой в одной из крупнейших компаний Азербайджана. Наряду с этим, участники программы получат возможность обрести практические знания и развить навыки готовности к работе.

Кандидаты, успешно прошедшие процесс отбора, смогут принять участие в двухмесячной стажировке в таких сферах как продажи и маркетинг. В ходе стажировки, молодые люди под руководством ведущих специалистов Bakcell, получат необходимые знания и навыки, ознакомятся со структурой и основными рабочими принципами компании, а также примут участие в тренингах, на такие темы как планирование карьеры, бизнес-этика, эффективное планирование рабочего времени, эффективные методы коммуникации, самосознание, техника безопасности, охрана здоровья и окружающей среды и др. Для обеспечения ежедневных потребностей стажеров в питании и транспорте, компания Bakcell предоставляет участникам программы соответствующую стипендию. По окончании программы стажировки, все участники будут аттестованы и получат сертификаты о прохождении стажировки.

Более подробную информацию о программе «Smart Start» можно получить на сайте developtalent.bakcell.com/az. Заявки на участие принимаются до 15 мая 2017 года.

Следует отметить, что, начиная с 2014 года, компания Bakcell получила более 5500 заявок для участия в программе «Smart Start», и 85 кандидатов, успешно прошедших процесс отбора, приняли участие в проекте. Из общего числа участников, 16 молодых людей, показавших наилучшие результаты в ходе стажировки, получили работу в компании Bakcell, и еще 19 человек были приняты на работу в другие компании. Остальные 50 молодых людей продолжают получать образование в местных и зарубежных университетах.

Компания Bakcell, являющаяся одним из крупнейших работодателей в Азербайджане, предоставляет абсолютно равные условия для всех работников и кандидатов. Компания основывается на принципы прозрачности, в ходе всех процессов приема на работу и отбора участников.

Компания Bakсell - первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G.

Будучи одним из наиболее крупных инвесторов ненефтяного сектора страны, Bakcell и сегодня осуществляет значительные капиталовложения в экономику Азербайджана, инвестируя в самые передовые технологии и людей, которые обслуживают наших клиентов.

Сеть Bakcell охватывает более 99 процентов населения страны. Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите сайт bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите bakcell.com/az/news (или bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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