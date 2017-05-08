Племянник начальника Службы госбезопасности Нахчывана погиб вместе с семьей

2017-05-08 13:57 | www.oxu.az | 2

Вчера в селе Кенгерли Нахчыванской Автономной Республики произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на bizimyol.info, вчера около 10 часов вечера в Кенгерлинском районе (на участке под названием Гывраг дюзю) автомобиль Mersedes, за рулем которого находился сотрудник МВД Нахчывана Нуран Алекперов, столкнулся с легковым автомобилем, управляемым высокопоставленным офицером N-ой воинской части.

В результате Н.Алекперов, его супруга и малолетний ребенок скончались на месте происшествия. Также погиб находившийся в другом автомобиле полковник Мирнемет Эминов.

По факту ведется расследование.

Отметим, что Нуран Алекперов приходится племянником начальнику Службы госбезопасности Нахчыванской АР, генералу Фазилю Алекперову.

Э.А.

