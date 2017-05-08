Иран получит первый пассажирский самолет ATR через неделю

2017-05-08 16:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Иранский перевозчик Homa импортирует первый пассажирский самолет ATR через неделю, сказал генеральный директор компании Фархад Парвареш.

По его словам, это будет первый из четырех самолетов ATR, которые Homa собирается получить от производителя в этом году, сообщило в понедельник агентство Mehr.

Как сказал гендиректор, все четыре самолета будут использоваться для коротких внутренних рейсов.

Homa и французско-итальянская ATR подписали документ о поставке более 20 самолетов в апреле.

За последние два года Иран пополнил свой авиационный флот 28 самолетами, сказал ранее представитель Организации гражданской авиации страны.

Представитель пресс-службы Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде заявил, что количество мест в авиационном парке страны увеличилось на 2678, достигнув 30 000 после того, как новые самолеты присоединились к авиационной системе.

Чтобы полностью обновить свой авиационный парк, Ирану требуется 500 новых самолетов в течение следующих 10 лет.

Уже заключены сделки Ирана с Airbus и Boeing на покупку новых самолетов.

(Автор: Эльмира Таривердиева)