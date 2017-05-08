Названы проспекты, которые будут закрыты для движения транспорта в дни открытия и закрытия Исламиады в Баку

2017-05-08 16:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство и Главное управление полиции города Баку обнародовали правила дорожного движения, которые будут применяться в дни проведения церемоний открытия и закрытия IV Игр исламской солидарности.

В дни проведения церемоний открытия и закрытия IV Игр исламской солидарности – 12 и 22 мая движение транспорта на некоторых улицах и проспектах будет ограничено.

В эти дни, после полудня будет закрыт для движения транспорта участок проспекта Гейдара Алиева от транспортной развязки перед отелем Excelsior до поселка Сабунчу, а также участок проспекта Нефтчиляр от площади «Азнефть» до улицы Юсифа Сафарова.

В дни проведения церемоний открытия и закрытия зрители смогут добраться до Бакинского олимпийского стадиона на метро и экспресс-автобусах, выделенных Бакинским транспортным агентством. В день проведения церемонии открытия IV Игр исламской солидарности с 18:00 до 21:00, и в день церемонии закрытия - с 17:00 до 20:00 зрители будут доставляться до Бакинского олимпийского стадиона по трем экспресс-линиям - от станции метро «20 января», «Гянджлик» и «Гара Гараев». По завершению церемонии посредством этих же линий зрители смогут добраться со стадиона до указанных станций метро. Перевозки от станции метро «Гара Гараев» до Бакинского олимпийского стадиона будут осуществлять экспресс-автобусы X1, от станции метро «Гянджлик» - X2, от станции метро «20 января» - Х3.

На ближайшую к Бакинскому олимпийскому стадиону станцию метро «Кёроглу» поезда будут прибывать с интервалом в две минуты. В дни проведения церемонии открытия и закрытия Игр зрители смогут добраться до стадиона на метро и экспресс-автобусах бесплатно. Зрители не смогут парковать свои личные автомобили вблизи Бакинского олимпийского стадиона. Такси также не будут допущены к стадиону. Зрители должны пользоваться только общественным транспортом (метро и специально выделенными автобусами). Учитывая то, что проспекты Гейдара Алиева и Нефтчиляр будут закрыты, автобусы под номером 1 и 13 с 17:00 приостановят свою деятельность.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)