Рафаэль Дадашев помещен в реанимацию

2017-05-08 17:10 | www.apa.az | 3

Об этом АПА заявил ведущий мастер сцены Академического национального драматического театра, народный артист Рафаэль Дадашев.

Народный артист сообщил, что у него диабет и высокое давление: «Больше всего меня беспокоит давление, иногда мучает диабет. Видно, сказывается возраст. Видите, меня слышно хорошо, говорю с вами в приподнятом настроении, но я нахожусь в реанимацию. Пусть никто не волнуется. Просто для того, чтобы лечение было интенсивным, меня поместили в реанимацию, а не в палату. Я нахожусь под контролем врачей. Надеюсь, что скоро выздоровею и выпишусь из больницы», - сказал он.