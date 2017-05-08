Во время открытия и закрытия Исламиады будет изменена схема движения маршрутных автобусов вокруг Баку

2017-05-08 17:11 | www.apa.az | 3

Стало известно, в маршруты каких автобусов, движущихся в направлении сел и поселков вокруг Баку, будут внесены изменения во время открытия и закрытия Исламиады 12 и 22 мая.

Как сообщает АПА, заведующий сектором отдела по связям с общественностью Бакинского транспортного агентства Маис Агаев сказал, что 12 и 22 мая будут внесены изменения в схемы движения 29 автобусов, въезжающих в Транспортный обменный центр «Кероглу» из пригородных сел и поселков.

12 и 22 мая, начиная с утра, автобусы, направлявшиеся из Забрата-Маштаги в Транспортный обменный центр «Кероглу», будут перенаправлены на железнодорожную станцию Бакиханов, автобусы из Мардакяна-Бузовны-Гала-Бюльбюля – на Аэропортовскую трассу, бетонную дорогу Зых, проспект Гянджа и станцию метро «Ази Асланов».

В то же время, следующие по маршруту 24 автобусы будут двигаться от проспекта Зии Буниятова по маршруту ул.Асадуллаева – ул.Я.Алиева – ул.Мехмандарова, ул.Мира – ул.Гамбарова – проспект Г.Гараева, ул.Ш.Мирзоева – ул. Т.Аббасова – ул.А.Велиева, проспект Г.Гараева, затем они будут следовать по прежнему маршруту. В противоположном направлении автобусы будут двигаться по маршруту ул. З.Буниятова – ул.Г.Гараева – ул.А.Велиева – ул.М.Аббасова –ул.Ш.Мирзоева – проспект Гара Гараева – ул.Р.Рустамова – ул.Гамбарова – ул.Эфендиева – ул.Мира – ул.Мехмандарова – ул.Я.Алиева – ул.Асадуллаева.





Следующие по маршруту 93 автобусы будут двигаться от проспекта Зии Буниятова по маршруту ул.Э.Мехдиева – ул.Бакихвнова – железнодорожная станция – ул.Эфендиева – ул.Р.Гамбарова – ул.Р.Рустамова – ул.Ш.Мирзоева – ул.Т.Аббасова – ул.А.Велиева – проспект Гара Гараева – проспект Зии Буниятова, затем они будут следовать по прежнему маршруту. В противоположном направлении автобусы будут двигаться по маршруту ул. З.Буниятова – ул.Г.Гараева – ул.А.Велиева – ул.М.Аббасова –ул.Ш.Мирзоева – проспект Гара Гараева – ул.Р.Рустамова – ул.Гамбарова – ул.Эфендиева – ул.Я.Алиева – ул.Асадуллаева, затем они будут следовать по прежнему маршруту.