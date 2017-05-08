Завтра центры «ASAN xidmət» не будут работать

2017-05-08 14:18 | www.oxu.az | 2

Во вторник, 9 мая, в связи с Днем победы центры «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal» не будут работать.

Об этом Oxu.Az сообщили в «ASAN xidmət».

По информации, с 10 мая граждане смогут воспользоваться услугами центров.

Отметим, что в настоящее время действует 11 центров «ASAN xidmət». Из них 5 расположены в столице, остальные – в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале и Масаллы.

Наряду с этим, в Баку действуют 2 центра «ASAN Kommunal».

У.А.

