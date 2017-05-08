В UNEC завершились спортивные соревнования, посвященные 94-ой годовщине рождения общенационального лидера (ФОТО)

2017-05-08 17:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В UNEC завершились спортивные соревнования, посвященные 94-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Основной целью соревнований, стартовавших в марте, была пропаганда среди молодежи здорового образа жизни.

На соревнованиях, состоявшихся между факультетами, студенты испытали свои способности по таким видам спорта как бадминтон, волейбол, баскетбол, настольный теннис, мини футбол, шахматы и шашки.

Студенты Русской экономической школы, отличившись в соревнованиях по бадминтону, мини футболу, настольному теннису и шахматам, поднялись на I место. В соревнованиях по баскетболу и шашкам победили студенты факультета "Финансы и бухгалтерия". А в соревнованиях по волейболу победителями стали студенты факультета "Экономика".

Победители награждены кубком, дипломами и медалями.

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. Бренд UNEC зарегистрирован и запатентован 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту.