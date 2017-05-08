Кредитные вложения в экономику Азербайджана сократились на 4 млрд. манатов

2017-05-08 17:19 | www.apa.az | 3

Кредитные вложения банков в Азербайджане в экономику на 1 апреля 2017 года составили в 15 млрд. 78,9 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в Центральном банке, по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период кредитные вложения банков в экономику сократились на 4 млрд. 12,6 млн. манатов или 21%. При этом в марте текущего года кредитные вложения банков сократились на 345,3 млн. манатов или на 2,24%.