Роберт Просинечки назвал состав сборной Азербайджана

2017-05-08 17:23 | www.apa.az | 4

Обнародован состав сборной Азербайджана, которая пройдёт учебно-тренировочные сборы с 15-го по 20-ое мая в Баку, а с 20-го мая по 3-е июня в Австрии.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», в нашу команду, которая в рамках отборочного цикла ЧМ-2018 встретится 10-го июня со сборной Северной Ирландии, вызваны 26 футболистов.

Главный тренер Роберт Просинечки пригласил в сборную 8 футболистов «Карабаха». Из «Габалы» в сборную вызваны 5 игроков.

Шестеро из футболистов, попавших в список Просинечки это легионеры.

Вратари: Камран Агаев (без клуба), Анар Назиров («Зиря»), Салахет Агаев («Интер»)

Защитники: Тарлан Гулиев («Интер»), Бедави Гусейнов, Рашад Садыхов, Максим Медведев (все – «Карабах»), Павел Пашаев («Сталь», Украина), Магомед Мирзабеков, Урфан Аббасов (оба – «Габала»)

Полузащитники: Руслан Абышев, Намик Алескеров (оба – «Нефтчи»), Рахид Амиргулиев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Афран Исмайлов (все – «Карабах»), Дмитрий Назаров («Ауе», Германия), Эдди Исрафилов («Кадис», Испания), Эмин Махмудов («Боавишта», Португалия), Эльвин Мамедов («Зиря»), Джавид Гусейнов, Араз Абдуллаев (оба – «Габала»)

Нападающие: Агабала Рамазанов («Карабах»), Руслан Курбанов («Габала»), Рамиль Шейдаев («Жилина», Словакия), Ренат Дадашев («Айнтрахт», Германия)