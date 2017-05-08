Президент принял участие в церемонии поминовения академика Рафиги Алиевой

2017-05-08 17:30 | www.apa.az | 3

В мечети Гейдара состоялась церемония поминовения известного ученого-химика, академика, доктора химических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Рафиги Алиевой.

Как сообщает АПА, в церемонии поминовения принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

На церемонии были прочитаны аяты из Корана.

Отметим, академик Рафига Алиева внесла значительный вклад в развитие химической науки. Под ее руководством проводились очень важные научно-исследовательские работы. Являвшаяся членом ряда ученых советов и научных обществ, Рафига Алиева является автором более 450 научных трудов, 25 учебников и учебных пособий, 20 патентов. Под руководством ученого подготовлено более 20 докторов философии и докторов наук. Связав большую часть своей жизни с Бакинским государственным университетом, Рафига Алиева, занимавшаяся педагогической деятельностью, была единственной женщиной-академиком в области аналитической химии.