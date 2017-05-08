На Бибиэйбатском шоссе в Баку организовано одностороннее движение – дорожная полиция

2017-05-08 17:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С 5 по 23 мая участок Бибиэйбатского шоссе – от Бакинского центра водных видов спорта до Бибиэбатской мечети в Сабаильском районе Баку будет переведен в режим одностороннего движения, сказал на сегодняшней пресс-конференции начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции республики МВД, полковник полиции Кямран Алиев.

По словам начальника отдела, в обратном направлении транспортные средства смогут двигаться через 20-й участок.

«С 6 по 23 мая вводятся также ограничения на движение по улице И.Дадашева, а также на участке между улицами Сулеймана Сани Ахундова и Джафара Хандана в Бинагадинском районе. В этот же период будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Сулеймана Рустама, Хана Шушинского и Мустафы Топчубашева с улицей Ханифы Алескерова. Передвигаться можно будет только по улице Ханифы Алескерова. Альтернативными будут улица Самеда Вургуна и проспект Азадлыг», - отметил Алиев.

Кямран Алиев также добавил, что с 6 по 23 мая ограничено движение транспортных средств на территории, где пересекаются улицы Дж. Мамедгулузаде и Аббаса Саххата.

Комиссия по безопасности дорожного движения Кабмина приняла решение об ограничении движения транспортных средств на ряде улиц Баку в связи с IV Играми исламской солидарности.

IV Игры исламской солидарности Баку-2017 - интересное мультиспортивное мероприятие, объединяющее исламский мир, которое состоится 12-22 мая 2017 года.

Спортсмены, прибывающие из стран мусульманского мира, в течение 10 дней будут представлять свои страны на расположенных в Баку 16 современных спортивных площадках, по 20 видам спорта в 23 категориях (легкая атлетика и пара-атлетика, водные виды спорта – прыжки в воду, водные виды спорта – плавание, водные виды спорта – ватерполо, баскетбол 3х3, футбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, ушу, настольный теннис, дзюдо и дзюдо для спортсменов с ослабленным зрением, греко-римская борьба, вольная борьба, стрельба, каратэ, тхэквондо, тяжелая атлетика).

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)