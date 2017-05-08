Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии поминовения видного ученого, академика Рафиги Алиевой (ФОТО)

2017-05-08 17:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В мечети Гейдар в понедельник состоялась церемония поминовения известного ученого-химика, академика, доктора химических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Рафиги Алиевой.

В церемонии поминовения принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На церемонии за упокой души покойной были зачитаны аяты из «Корана».

Академик Рафига Алиева внесла важный вклад в развитии химической науки в стране. Под ее руководством были проведены очень важные научно-исследовательские работы. Являясь членом ряда научных советов и обществ, Рафига Алиева является автором более 450 научных трудов, 25 учебников и учебных пособий, 20 патентов. Под руководством ученого были воспитаны более 20 докторов философии и докторов наук. Занимавшаяся педагогической деятельностью и связавшая большую часть своей жизни с Бакинским государственным университетом, Рафига Алиева является единственной женщиной-академиком в Азербайджане в области аналитической химии.