Армяне планируют отметить в Москве захват Шуши

2017-05-08 14:45 | www.oxu.az | 2

Армяне готовят очередную провокацию в Москве на День Победы.

Как передает Oxu.Az, по информации издания AzRu.org, прикрываясь праздником 9 Мая, армяне намерены провести вечеринку «в честь освобождения Шуши».

«9 мая в ресторанном комплексе Perfect состоится вечеринка «Карабах Party», посвященная 25-летию освобождения города Шуша. Гостей ожидает много сюрпризов, розыгрыши призов, а также выступления артистов. Специальные гости вечера - Карен Боксян и Март Бабаян. Высокое настроение и отличное времяпрепровождение гарантируются», - говорится в объявлении, размещенном организаторами мероприятия.

Отметим, что ресторанный комплекс Perfect расположен по адресу: город Москва, ул. маршала Тухачевского, 41, корп.1, станция метро «Октябрьское поле».

Н.О.