Партнерство и сотрудничество должны быть в основе международной политики государств - Макей

2017-05-08 17:48 | www.trend.az | 2

Партнерство и сотрудничество должны быть в основе международной политики государств. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время посещения историко-культурного комплекса "Линия Сталина", передает корреспондент Белта.

Владимир Макей отметил, что непременно нужно помнить о том вкладе, который внесла Беларусь в разгром фашизма, о потерях, которые страна понесла. "Для нас, для всего белорусского народа 9 мая - День Победы - это священный день. Мы потеряли одну треть своего народа в Великой Отечественной войне. Эти дни, 8 и 9 мая, Генеральной ассамблеей ООН названы Днями памяти и примирения", - сказал министр. Он отметил, что страны, которые в годы войны были на разных сторонах баррикад, сегодня не должны воспринимать друг друга как врагов. Надо строить политику на основе дружеских, партнерских отношений. Это принесет большую отдачу.

По словам дипломата, в преддверии Дня Победы нужно еще больше задуматься над нынешними вызовами и угрозами, над тем, что угрожает человечеству. Это и терроризм, и войны в разных регионах планеты. Беларусь в прошлом сделала многое для всего мира, всего человечества и продолжит это делать, убежден Владимир Макей. "Мы не являемся источником какой-то опасности, конфликтогенности. Мы доноры безопасности в Европе. Мы защищаем нашу совместную границу с Евросоюзом от наплыва нелегальных мигрантов, трансграничной преступности, торговли людьми и др.", - отметил он.

Посетить сегодня комплекс "Линия Сталина" были приглашены послы с супругами и детьми. Дипломаты могли прикоснуться к историческому военному прошлому Беларуси, ее страшной странице. Была подготовлена реконструкция "Битва за Берлин". Продемонстрированные события должны служить для каждого напоминанием о том, что это не должно больше повториться, отметил Владимир Макей.

День Победы традиционно широко отмечается белорусскими дипломатами. Дань памяти и уважения подвигу победителей отдают сотрудники Министерства иностранных дел и загранучреждений Беларуси. Ряд дипломатических представительств уже принял участие в мероприятиях, приуроченных к 72-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, которые прошли в Австрии, Вьетнаме, Израиле, Китае, Казахстане, России, США, Чехии. В этих странах состоялись возложения венков к памятникам, мемориалам и монументам Победы, митинги и памятные церемонии, а также приуроченные к памятной дате концерты, выставки и мероприятия для белорусской диаспоры, проведены работы по благоустройству воинских захоронений советских воинов на Брудновском кладбище Варшавы (Польша).