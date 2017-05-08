Турция и Россия - важные стратегические партнеры - эксперт (ВИДЕО)

2017-05-08 17:48 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Россия в последние 17 лет относится к Турции как к очень важному партнеру, и что бы ни происходило между двумя странами, эта стратегическая линия сохранилась, сказал генеральный директор Института ЕврАзЭс Владимир Лепехин, который стал очередным гостем руководителя Экспертного совета, доктора философских наук Эльхана Алескерова в программе Baku Network.

«Турция, находясь в Евразийском регионе, должна выстроить нормальные и добрососедские отношения с Россией и с другими державами региона, от которых зависит судьба Ближнего Востока», - сказал Лепехин.

По словам эксперта, это прежде всего, стратегический альянс Турция-Иран-Россия, который является гарантом решения сирийской проблемы в ближайшем будущем.

По мнению эксперта, судьба Нагорного Карабаха также во многом зависит не от внешних посредников, в том числе и от Минской группы ОБСЕ, а от региональных держав.

Как отметил гендиректор Института ЕврАзЭс, на Западе стараются помешать перемещению переговорных процессов по урегулированию существующих сегодня проблем и конфликтов на евразийское пространство, в частности в Астану, которая выступает в роли модератора в сирийском урегулировании с участием Турции, России и Ирана. "Несмотря на все препятствия Запада, Астана и Баку закрепятся в качестве основных переговорных площадок для решения проблем на Ближнем Востоке и Закавказье. Думаю, этому всячески нужно содействовать", - отметил Лепехин.

По его словам, от союза Казахстан-Турция-Азербайджан, с одной стороны, а с другой -союза Россия-Беларусь зависит мир и процветание на евразийском пространстве.

Эксперт не исключил, что Турция скоро может получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте и о процессе его урегулирования, эксперт отметил, что именно региональные державы могут содействовать образованию конструктивного диалога между сторонами. Именно страны региона могут подтолкнуть Азербайджан и Армению к диалогу, а те могут им доверять, отметил эксперт.

Нужно выбрать тот вариант урегулирования конфликта, который принесет в регион мир и стабильность, и помнить о том, что в решение конфликта больше пользы внесут именно региональные державы, нежели внешние посредники, сказал эксперт.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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