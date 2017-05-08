Обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей

2017-05-08 19:00 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в ГЭЦ, абитуриенты, участвовавшие в экзаменах, войдя на интернет-страницу этой структуры, могут ознакомиться с их результатами и графическим изображением ответных карт. Абитуриенты также могут узнать результаты экзамена, отправив номер своей работы по мобильному телефону на 7727.

Из 30239 подавших документы на участие в экзаменах абитуриентов 706 не приняли участие в нем. 24 абитуриента были отстранены от процесса, так как нарушили правила экзамена. Их результаты были аннулированы.

На экзаменах 5 абитуриентов по I группе специальностей (выпускники средней школы поселка Лагич Исмаиллинского района, школы-лицея №220 города Баку, лицея имени академика З. Алиевой, средней школы №162, школы-лицея №26 города Гянджа), 2 абитуриента по IV группе специальностей (выпускники Сумгаитской гимназии естественных наук, лицея «Зякалар» №287 города Баку) ответили на все вопросы экзаменов и набрали 700 балов.