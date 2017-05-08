Айдын Алиев о предложении турецких предпринимателей

2017-05-08 14:54 | www.oxu.az | 3

Через несколько дней в Азербайджане начинаются IV Исламские игры солидарности. Мы не должны забывать, что функции таможенных органов увеличились от уровня экономической безопасности до общей безопасности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил председатель Госкомитета таможни Айдын Алиев.

Комментируя выдвинутое некоторое время назад предложение турецких бизнесменов по упрощению процедуры оформления грузов на таможенно-пропускном пункте «Сыныг Керпю», А.Алиев сказал:

«Что касается вопроса упрощения таможенных процедур, то сегодня благодаря вниманию президента Ильхама Алиева этот процесс достаточно упрощен, таможенные органы оснащены необходимым оборудованием. Мы иногда видим, как машины днями, неделями стоят на таможенно-пропускном пункте «Сары гапы». Почему они в этом случае не выдвигают свои предложения?

Мы никогда не должны забывать, что есть вероятность использования Азербайджана в качестве транзитной страны для наркоторговли. Во-вторых, через несколько дней в Азербайджане начнутся Исламские игры солидарности.

Мы также не должны забывать, что функции таможенных органов увеличились от уровня экономической безопасности до общей безопасности. Это внутреннее дело страны. Мы знаем, в какой форме надо осуществлять таможенный контроль».

У.А.

