25 лет без Шуши: "Белый кораблик" на сцене Международного центра мугама (ФОТО)

2017-05-08 17:59 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполняется двадцать пятая годовщина оккупации азербайджанского города Шуша вооруженными силами Армении.

В Международном центре мугама Шушинский государственный музыкальный драматический театр представил спектакль "Белый кораблик" драматурга Энуры Абдуллаевой, подготовленный по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе центра. Мероприятие прошло при поддержке Международного центра мугама.

Показ спектакля, сюжет которого основан на реальных событиях, приурочен к 25-й годовщине оккупации армянскими войсками Шуши. Сюжет рассказывает о бедах и невзгодах, которые причинила азербайджанскому народу война в Карабахе. Влюбленные Аггюль (Дурдана Дунъямалиева) и Джамал (Гюндюз Гасымов) верят в счастливое будущее. Но уход Джамала на войну разрушил все их мечты. От Джамала долго не приходит вестей, и все думают, что его уже нет в живых. Но Аггюль верит в его возвращение. И вот происходит случайная встреча, но она полна боли и грусти. Их обещания верности, мечты, которые они писали на белом листе и, сделав из него кораблик, пускали на воду, помогают им снова быть вместе.

Режиссер-постановщик – Самир Гуламов, художник-постановщик – Махир Джананов, музыкальный редактор – Айгюн Зейналова. В главных ролях: заслуженные артисты Шюкуфа Мусаева, Азад Мамедов, Назир Рустамов, а также Ганира Искандерова, Захра Салаева, Вусала Мамедзаде, Мамед Мамедов, Гамлет Ганберов, Мобиль Гурбанов, Расеф Мехдиев и Захид Мехдиев.