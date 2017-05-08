Создан Комитет кредиторов ликвидируемого Кавказского банка развития

2017-05-08 18:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) создал Комитет кредиторов ликвидируемого Кавказского банка развития, сообщает в понедельник ADIF.

Как отмечается, первое заседание комитета пройдет 16 мая в офисе фонда по адресу проспект Бабека, 16.

Участники заседания ознакомятся с Положением о Комитет кредиторов, изберут его председателя и секретаря, подготовят план деятельности и определят дату следующего заседания.

На сегодня выплачено уже 94,4 процента (1,97 миллиона манатов) застрахованных вкладов Кавказского банка развития.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал лицензию банка 27 января 2016 года из-за несоответствия его совокупного капитала минимальному требованию регулятора [50 миллионов манатов] и невыполнения обязательств перед кредиторами.

Кавказский банк развития был учрежден в 1997 году.

Официальный курс на восьмое мая составляет 1,7026 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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