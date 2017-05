MTN əməkdaşlarının məhkəməsində zərərçəkmiş ifadə verib

2017-05-08 20:30 | www.apa.az | 6

Bu gün Bakı Hərbi Məhkəməsində ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi (MTN) Antiterror Mərkəzinin rəisi, general-mayor Elçin Quliyev, Antiterror Mərkəzinin əməkdaşı, polkovnik Azər Mehdiyev və digərlərinin məhkəmə prosesi davam edib.

APA-nın məlumatına görə, hakim Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə zərərçəkmiş Maqsud Mahmudov ifadə verib. O bildirib ki, 5 iyul 2015-ci il tarixdə, saat təxminən 1­5 radələrində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Antiterror Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyev ona zəng vurub və nazirliyə çağırıb: "Nazirlikdə məni Azər Mehdiyev qəbul etdi. O, məni terrorçu adlandırdı. On gün telefon zənglərimi və mesajlarımı izlədiyini bildirdi.

Zərərçəkmiş bildirib ki, onu münasibətdə olduğu qadınla şantaj edib, əvvəlcə 250 min dollar tələb ediblər: "Bildirdilər ki, tələb olunan pulu vermədyim halda qadınla görüşdüyümü həm öz həyat yoldaşıma, həm də həmin qadının həbsdən çıxan həyat yoldaşına deyəcəklər. Bu məbləğdə pulu onlara verməyə imkanım olmadığını bildirdim. Pulu hissə-hissə düzəldərək Azər Mehdiyevə verdim".

Prosesdə Maqsud Mahmudovla Elçin Quliyevin arasında mübahisə yaranıb. Elçin Quliyev bildirib ki, zərərçəkmişi casusluqla bağlı MTN-ə çağırıblar: "Maqsud Mahmudov Ukraynada Maydan hadisələri zamanı Azərbaycan bayrağını yuxarı qaldırıb. Bu da bizim diqqətimizi cəlb etmişdi. Zərərçəkmiş ondan pul almağımızla bağlı dedikləri həqiqət deyil".

Bu zaman zərərçəkmiş Qurani-Kərim kitabını çıxarıb və təqsirləndirilən şəxsdən and içməsini istəyib: "Elçin Quliyev burada deyir ki, yalan danışıram. And içsin ki, yalan danışıram. Əgər and içsə, mən məhkəmə zalını tərk edəcəm".

Elçin Quliyev zərərçəkmişin and içməklə bağlı tələbini yerinə yetirməyib və yeni açıqlama verib: "Maqsud Mahmudovun MTN-ə çağırılmasından nazir Eldar Mahmudovun xəbəri və göstərişi olub". Tərəflər bir-birini şantajçı adlandırıb.

Məhkəmə iclası mayın 18-də davam edəcək.