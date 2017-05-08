В Нахчыване произошло тяжелое ДТП, погибли 4 человека

2017-05-08 20:18 | www.apa.az | 5

В Нахчыванской Автономной Республике произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили АПА в МВД Республики, вчера вечером на территории Кенгерлинского района столкнулись автомобили марок “Mercedes” и «ВАЗ 21214».

В результате аварии погибли водитель автомобиля “Mercedes Benz”, житель Шарурского района, сотрудник МВД НАР, сержант полиции Алекберов Нуран Садыг оглу (1990 г.р.), его супруга Алекберова Шамсия Эльчин гызы (1991 г.р.), их сын Алекберов Садыг Нуран оглу (2013 г.р.), а также водитель автомобиля «ВАЗ», военнослужащий Эминов Мирнемат Миргасан оглу (1973 г.р.).

Причиной столкновения стали неблагоприятные погодные условия.

По факту ведется расследование.