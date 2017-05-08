Исламиада: Азербайджан-Камерун 0:0

2017-05-08 20:51 | www.apa.az | 5

Сегодня стартовал футбольный турнир IV Исламских игр солидарности. Как сообщает apasport.az, сборная Азербайджана U-23 провела свой первый матч в рамках Игр, официальная церемония открытия которых состоится 12-го мая против своих камерунских ровесников.

Несмотря на то, что наша сборная этой возрастной группы была сформирована недавно, неплохо проявила себя во встрече с африканцами. Наши молодые футболисты показали содержательную игру, однако не смогли победить соперника. В этом матче команды голов не забили.

В другом матче в нашей группе сборная Марокко победила с минимальным счётом Саудовскую Аравию.

Стартовала борьба и в группе В. Здесь сборная Алжира одержала волевую победу над Турцией, а сборные Палестины и Омана забили по 2 гола и разошлись с ничьей.

Исламские игры солидарности

Футбол

Группа А

Саудовская Аравия – Марокко – 0:1

Гол: Чулаиб Аль-Мафтул, 76

«АЗАЛ Арена»

Азербайджан – Камерун – 0:0

«Байыл Арена»

Группа В

Алжир – Турция – 2:1

Голы: Фаред Аль-Малали, 78; Ахмед Гагаа, 90+4 (с пен.) - Онур Эриш, 38

«Байыл Арена»

Палестина – Оман – 2:2

Голы: Одал Аль-Даббаг, 5, 54 - Марван Таиб Мубарак, 48, 86

«АЗАЛ Арена»