Американский самолет вернулся из двухлетнего полета

2017-05-08 15:05 | www.oxu.az | 4

Экспериментальный орбитальный самолет X-37B успешно завершил беспилотный полет, продолжавшийся два года.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ВВС, он приземлился 7 мая на полосу на мысе Канаверал во Флориде, предназначавшуюся для космических шаттлов и не использовавшуюся с момента закрытия программы.

Самолет был выведен на орбиту в мае 2015 года с того же мыса Канаверал с помощью ракеты-носителя «Атлас-5». Всего он провел на орбите около 700 суток.Он проводил эксперименты для сил быстрого реагирования американских военно-воздушных сил.

Перед его запуском сообщалось, что эксперименты проводятся в рамках работы по созданию нового ионного двигателя, однако более подробная информация засекречена. Это был уже четвертый запуск самолета X-37B на орбиту в рамках этих исследований.

На данный момент это его самый долгий полет.

Б.Г.