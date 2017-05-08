Заявление SOCAR о зарплатах

2017-05-08 15:12 | www.oxu.az | 5

Государственная нефтяная компания (SOCAR) не собирается снижать заработные платы своих сотрудников.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Fins.az, об этом говорится в заявлении SOCAR по поводу информации в прессе о снижении зарплат в компании.

«SOCAR вместе с находящимися в его подчинении структурами нацелен на модернизацию системы оценки и оплаты труда.

Уже некоторое время, как в SOCAR создана проектная группа с целью подготовки новых нормативных документов по организации и нормализации труда в компании, а также адаптации существующих документов к международной практике без противоречий законодательству Азербайджанской Республики», - говорится в заявлении компании.

Согласно проектному плану, в первую очередь подготовлены стандарты должностей работников аппарата управления ПО «Азнефть», и эти стандарты начали применяться с прошлого года:

«Согласно новым стандартам, по каждой должности был проведен рабочий анализ и определена степень соответствия фактически занимаемых работниками должностей международным стандартам. Для сведения сообщим, что для работников степень оплаты труда и служебные зарплаты подготовлены по новым стандартам.

Руководство SOCAR ни в коем случае не считает приемлемым ухудшение социального благосостояния своих сотрудников, поэтому в результате применения новых служебных стандартов в соответствующем порядке компенсирует зарплату каждому сотруднику, у которого произошло снижение ставки оплаты труда.

Таким образом, новое штатное расписание будет отвечать международным стандартам, а также ни один наш работник не пострадает от этого процесса».

У.А.