AtaBank поддержал участников Tour d’Azerbaijan (ФОТО)

2017-05-08 18:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С третьего мая 2017 года в поддержку международного велотурнира «Tour d’Azerbaijan», организованного Федерацией велосипедного спорта Азербайджана, мобильный банкомат ОАО AtaBank - AtaMatik сопровождал участников.

В течение пяти дней в Баку, Сумгайыте, Габале, Огузе, Шеки, Шамахы, Исмайыллы, Пиргулу и других регионах страны все участники соревнования, поклонники спорта, а также представители СМИ проводили различные банковские операции через AtaMatik. Все желающие могли выполнить операции с наличными средствами, а также безналичные и другие банковские операции посредством AtaMatik.

«Мы испытываем большую гордость предоставлять банковские услуги во время международного велотурнира “Tour d’Azerbaijan”, спонсором которого является Synergy Group”, - сообщил председатель правления AtaBank Даянат Гулиев.

Функционирующий с 1993-го года AtaBank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. В настоящее время сеть ОАО AtaBank состоит из 26 филиалов и отделений в Баку и регионах республики. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам.