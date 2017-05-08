За нарушение правил использования спецполос в Баку оштрафовано около 800 водителей

2017-05-08 18:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С пятого мая по сегодняшний день оштрафовано около 800 водителей, нарушивших правило и въехавших на спецполосы, которые выделены на ряде дорог Баку для перевозки спортсменов и гостей, участвующих в IV Играх исламской солидарности, сказал в понедельник Trend начальник отдела по связям с общественностью Управления дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

Запрет на въезд на спецполосы в Баку вступил в силу 5 мая.

С связи с проведением IV Игр исламской солидарности этими полосами могут пользоваться только привлеченные организационным комитетом и имеющие специальную отметку автомобили.

Нарушившие правило штрафуются на 40 манатов.

IV Игры исламской солидарности Баку-2017 - интересное мультиспортивное мероприятие, объединяющее исламский мир, которое состоится 12-22 мая 2017 года.

Спортсмены, прибывающие из стран мусульманского мира, в течение 10 дней будут представлять свои страны на расположенных в Баку 16 современных спортивных площадках в 20 видах спорта в 23 категориях (легкая атлетика и пара-атлетика, водные виды спорта – прыжки в воду, водные виды спорта – плавание, водные виды спорта – ватерполо, баскетбол 3х3, футбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, ушу, настольный теннис, дзюдо и дзюдо для спортсменов с ослабленным зрением, греко-римская борьба, вольная борьба, стрельба, каратэ, тхэквондо, тяжелая атлетика).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)