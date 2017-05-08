Макрон покинул пост главы движения "Вперед"

2017-05-08 21:11 | www.apa.az | 4

Эммануэль Макрон, избранный в воскресенье президентом Франции, покидает пост лидера движения "Вперед", временно исполняющей обязанности главы движения станет Катерин Барбарус.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в ходе пресс-конференции генсек движения Ришар Ферран.

"Эммануэль Макрон покинул пост лидера движения после заседания комитета "Вперед" в полдень", сказал Ферран.

Временно исполняющей обязанности лидера Катерин Барбарус 68 лет, она работала в движении с момента его создания.